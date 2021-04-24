ضبط 2596 قضية تموينية متنوعة خلال يومين

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

الدخلية تضبط 2596 قضة تموينية متنوعة

ضبط (2596) قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط (4٫8 طن أسماك فليه الباسا) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

أسماك غير صالحة

كما تم ضبط (2٫5 طن "أسماك ماكريل") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

هذا وأيضًا جرى ضبط (2 طن "أسماك مُجمدة ماكريل") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

بالإضافة إلى أنه تم ضبط (1٫25 طن "مقطعات #لحوم – كبدة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

كما تم ضبط (أمين عهدة فرع لإحدى شركات تجارة الجملة) بمحافظة #القاهرة لإستيلائه بالإشتراك مع آخرين على (19 طن " #سكر تموينى مُدعم") من عهدة المخزن المسلمة إليه وإستخراج أذون وهمية بتلك الكمية بقصد بيعها بالسوق السوداء والتحصل على ثمنها وتقسيمه فيما بينهم ، وتم ضبط كمية وقدرها (11٫500 طن منها مُحملة على سيارتين نقل) قبل التصرف فيها بالبيع بالسوق #السوداء.

بالإضافة إلى أنه تم ضبط (10 طن "ملح طعام") غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة ملح الطعام) بمحافظة القليوبية.

وأيضًا تم ضبط (4 طن "زيت طعام – طحينة") بدون مستندات ومجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتهم للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحهم للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.