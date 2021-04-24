/628341/عاجل--جالاتا-سراي-يعلن-شفاء-مصطفى-محمد-من-فيروس-كورونا

أعلن نادي جالاتاسراي شفاء مصطفى محمد من فيروس كورونا وتواجده في قائمة الفريق لمباراة أنطاليا سبور مساء اليوم.

لتقي فريق جالطة سراي مساء اليوم السبت مع خصمه أنطاليا سبور، في بطولة الدوري التركي.

وتقام المباراة في ملعب أنطاليا أتاتورك، في الجولة السابعة والثلاثين.

ويحتل جالطة سراي حاليًا المركز الثالث برصيد 66 نقطة في المركز الثالث، بينما يتواجد أنطاليا سبور في المركز الثاني عشر برصيد 42 نقطة.

القنوات الناقلة للمباراة

BEIN SPORTS HD 1 TR، ا Turksat 1C، تردد 11676، رأسي، معدل الترميز 24444، Eutelsat W1، تردد 10886، رأسي، معدل الترميز 30000.

BEIN SPORTS HD 5 MAX FR، اللغة الفرنسية، Astra 1B-1H + 2C، تردد 11856، رأسي، معدل الترميز 29700.