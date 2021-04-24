فى إطار حياة كريمة.. محافظ القاهرة يوزع موادا غذائية بمساكن المحروسة

جدة - نرمين السيد - وزع خالد عبد العال محافظ القاهرة، مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً والمرأة المعيلة بمساكن المحروسة بحى السلام ثان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وفى إطار جهود الدولة لتوفير حياة أفضل للمواطنين.





وأشاد محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفى، بدور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية فى توفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، على استمرار الجهود التى تبذلها الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والنهوض بمستوى المعيشة والخدمات المقدمة لهم مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.

وتعد مساكن المحروسة إحدى مشروعات الإسكان التى أقامتها الدولة بديل العشوائيات على أرض المحافظة وساهمت فى تطوير العاصمة والتخلص من المناطق العشوائية بها سواء المناطق غير الآمنة أو المناطق الآمنة غير المخططة، كما ساهمت فى تحسين حالة قاطنيها وتوفير حياة كريمة لهم بمساكن آمنة تتوافر بها كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الدولة لم تهتم ببناء وحدات سكنية حضارية فى المناطق بديل العشوائيات فقط بل ركزت كل جهودها على تطوير الإنسان القاطن بها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.