منير حنا: ملحمة تحرير سيناء تحكى قصة الشعب المصرى المحب للسلام

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الرئيس عبدالفتاح السيسى وجموع الشعب المصرى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء وعودة آخر شبر منها لحضن الوطن.





وقال حنا، فى بيان له، اليوم السبت، إن تحرير سيناء كان بمثابة انتصار للإرادة السياسية المصرية، التى جاءت بعد مفاوضات عديدة من الخارجية المصرية، واستغرقت المعركة الدبلوماسية لتحرير هذه البقعة الغالية سبع سنوات من الجهد الدبلوماسى المصرى المكثف‏.

وأضاف رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، أن ملحمة تحرير سيناء تحكى قصة الشعب المصرى المحب للسلام والحريص على حماية كل شبر من أرضه.