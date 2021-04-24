الحكومة: السن القانونى للخروج على المعاش 60 عاما ولا صحة لتخفيضه

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء حول اعتزام الحكومة تخفيض سن المعاش للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلى 50 عامًا.





وتواصل المركز، مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تخفيض سن المعاش للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة إلى 50 عامًا، وأنه لم يصدر أى قرارات بهذا الشأن، مُوضحاً أن السن القانونى للخروج على المعاش هو 60 عامًا، مُشددًا على أنه وفقًا لقانون الخدمة المدنية يتم منح الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة الحق فى الخروج على المعاش المبكر -بشكل اختيارى دون إجبار- وذلك بعد تجاوز سن الخمسين مع الحفاظ على كامل مستحقاتهم المالية المقررة قانوناً، إضافة إلى المزايا التى يكفلها القانون للموظف إذا ما طلب الإحالة للمعاش المُبكر من حيث الترقية أو المزايا التأمينية. ونناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعى، ضرورة توخى الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتى قد تؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب موظفى الدولة.

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