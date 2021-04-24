القوى العاملة تنجح فى تحصيل 1.8 مليون جنيه مستحقات مصرى فى قطر

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى الدوحة بدولة قطر، نجح فى تسوية مشكلة عامل مصرى، وبلغت إجمالى مستحقاته 423 ألفا و190 ريالا قطريا، أى ما يوازى مليونا و824 ألفا و795 جنيها مصريا تقريبا.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى، وفقا لبيان صحفى، أن الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالدوحة بمتابعة مستحقات المواطن المصرى "ماجد .ع. ز" والذى كان يعمل فى إحدى الشركات بالدوحة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وتلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالى خالد فتحى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالدوحة، أشار فيه إلى أن المكتب قام بتوجيه المواطن بالخطوات الواجب اتباعها للحصول على مستحقاته، وجرت المتابعة معه حتى حصوله على حكم قضائى بمستحقاته المالية من قبل جهة عمله.

وجرى تنفيذ الحكم القضائى لصالح المواطن المصرى "ماجد .ع. ز"، وتحويل مستحقاته إلى حسابه البنكى بإجمالى 423 ألفا و190 ريالا قطريا، أى ما يوازى مليون و824 ألفا و795 جنيها مصريا، كما تم مساعدته فى استخراج وثيقة سفر لاستخدامها فى إنهاء إجراءاته.