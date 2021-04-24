رسامة شمامسة جدد فى إيبارشية هولندا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال صلاة القداس الإلهى لسبت لعازر والذى ترأسه نيافته بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بأمستردام، وعقب انتهاء صلاة الصلح أتم طقس سيامة شمامسة جدد فى درجة الابصالتس "المرتل"، وتم ترقية مجموعة من الشمامسة لرتبة الإيبوذياكون «مساعد الشماس» للخدمة بالكنيسة شارك فى صلوات القداس القس متاؤس بشارة كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بأمستردام والقس يوحنا مكسيموس كاهن كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس والقديسة دميانة باوترخت والشمامسة وأعداد من أفراد الشعب.

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