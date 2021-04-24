القوي العاملة بالإسكندرية تقيم حفل إفطار للمتدربين من ذوي الهمم

أقامت مديرية القوى العاملة بالاسكندريه حفل إفطار رمضاني بمركز تدريب مهني محرم بك للمتدربين على مهنة التبريد والتكييف ، وذلك بمناسبة تخريج أول دفعة من المتدربين من ذوي الهمم والعزيمة من جميع مراكز التدريب المهني علي مستوي الجمهورية .
وقال ياسر سعيد مدير المديرية : إنه عقب الإفطار تم مناقشة وبحث الخبرات التي اكتسبوها من هذه الدورة، ومدى إمكانية الاستفادة منها في حياتهم العملية بعد التخرج، وذلك بحضور النائب البرلماني محمد الحمامي.
وأعرب المتدربين عن أمنيتهم في العمل الحر، وبدء مشروع صغير يجمعهم جميعا في مجال التبريد والتكييف مثل إنشاء مصنع صغير لتجميع الثلاجات الميني بار والعمل من خلالها على تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة والإصلاح لجميع أنواع الثلاجات والتطبيقات.
وتم الاتفاق على أن يتم عقد ورشة عمل لهم في بعد هذه الدورة التدريبية بمشاركة فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاسكندرية لدعم هؤلاء الشباب وتقديم العون والمساعدة لهم لبدء مشروع صغير.
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