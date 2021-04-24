/628338/أمل-رمزي-قرار-استئناف-الرحلات-الروسية-لمصر-يساهم-في-انتعاش-السياحة

ثمنت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، القرار الصادر من قبل الجانب الروسي بشأن إستئناف رحلات الطيران مع منتجعات الغردقة وشرم الشيخ في مصر قريبًا، مشيرة إلى أن هذا القرار سيحدث رواجا جديدة للسياحة المصرية، خاصة بعد توقف الرحلات الروسية لمصر منذ عام 2015

استعادة العلاقات المصرية الروسية

واشادت النائبة أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ ، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إستعادة العلاقات بين مصر وروسيا والتعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات، مما كان له دور كبير ساهم في الوصول إلى إصدار قرار عودة الرحلات الروسية لمصر من جديد.

استقرار الأوضاع فى مصر

وأشارت أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إستئناف الرحلات في التوقيت الحالي بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا يعكس العديد من الدلالات الإيجابية بشأن إستقرار الأوضاع في مصر والتأكد من التزام المنشآت السياحية بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة داخل الفنادق وأثناء التعامل مع السائحين.

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واكدت عضو مجلس الشيوخ، أن عودة السياحة الروسية سيحدث انتعاشاً كبيراً لقطاع السياحة في مصر، بالإضافة إلى زيادة نسبة إشغالات الفنادق والقرى السياحية مما يعظم من رواج الحركة السياحة . وطالبت أمل رمزي، الفنادق والقرى السياحية بضرورة الإستعداد التام لإستقبال السياحة الروسية، لا سيما وأنها تشكل عنصر أساسي في السياحة الدولية التي تأتي إلى مصر، وكذلك تشديد الرقابة على الفنادق للتأكد من الإلتزام بتطبيق الإجراءات اللازمة داخلها للحفاظ على سلامة وصحة السائحين

وتجدر الإشارة إلى ان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بعث ببرقيه تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء، حيث جاء فيها:

“فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح الس رئيس الجمهورية، إنه لمن دواعى سرورى أن أتقدم باسمي وباسم جميع أعضاء مجلس الشيوخ بأحر التهاني بمناسبة ذكرى تحرير سيناء... تلك البقعة الطاهرة من أرض مصر والتى تحظى بمكانة متميزة في قلب كل مصري والتي عادت لاحضان الوطن بعد اتخاذ كافة وسائل النضال ضد المحتل عسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً.. بدءًا من حرب أكتوبر العظيمة وعبور قواتنا المسلحة لقناة السويس”.

وتابع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق:“ تحقيق انتصارات مجيدة مما أجبر العدو على الجلوس الي طاولة المفاوضات السلمية لتبدأ مرحلة جديدة من المعارك السياسية والدبلوماسية لرجال مصر المخلصين لتتوج باتفاقية السلام التي أعادت سيناء كاملة لاحضان الوطن ويعود العلم المصرى يرفرف من جديد في عزة وفخار بعد احتلال خمس عشرة سنة”.