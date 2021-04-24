/628339/بمشاركة-محمد-صلاح-تعرف-على-التشكيل-المتوقع-لـ-ليفربول-أمام-نيوكاسل-يونايتد

وتقام المباراة في تمام الواحدة والنصف ظهرا، وستذاع المباراة على قناة بين سبورت 1 إتش دي بريميم، وبتعليق صوتي لـ حفيظ دراجي.

يقود البماراة تحكيميا اليوم، أندريه مارينر حكم ساحة، ويعاونة كلا من، ريتشارد ويست، ولي ماسون.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتادل السلبي بدون أهداف ويبحث ليفربول عن تحقيق الفوز من أجل إنعاش الآمال والتواجد في المربع الذهبي والمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا العام القادم.

ويحتل ليفربول حاليا المركز السابع ويمتلك 53 نقطة، ويبتعد بفارق نقطتين عن المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا، أما فريق نيوكاسل يونايتد فيحتل المركز الـ 15 ولديه 35 نقطة وينافس بقوة على البقاء في بطولة الدوري وعدم الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

-تشكيل ليفربول المتوقع اليوم:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، أوزان كاباك، فابينيو، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر، تياجو ألكانتارا، جيني فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو.

ليفربول يتقدم بدفع الشرط الجزائي لدعم خط دفاع الفريق

حسم ليفربول الإنجليزي صفقة الفرنسي إبراهيما كوناتي صاحب الواحد والعشرون عام، قادم من صفوف لايبزيج الألماني بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم مع فريق الريدز.

حسم ليفربول الإنجليزي صفقة الفرنسي إبراهيما كوناتي صاحب الواحد والعشرون عام، قادم من صفوف لايبزيج الألماني بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم مع فريق الريدز.

يعمل ليفربول على تدعيم خط دفاعه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ليتجنب المصاعب التي واجهها هذا الموسم بعد إصابة الثلاثي فيرجيل فان دايك، وجو جوميز، وجويل ماتيب، حتي لايكرر خطئ الموسم الماضي في إبرام الصفقات.

ووُلد كوناتي في باريس لعائلة تنحدر من أصول مالية، وبدأ كوناتي مسيرته الكوروية في سوشو، ومنه انتقل إلى لايبزج في صيف 2017 بصفقة مجانية، ليتميز بطول 194 سم في قلب الدفاع، وخاض كوناتي 92 مباراة في مسيرته مع لايبزج، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.

ليفربول ونيوكاسل

يستعد فريق ليفربول لمباراته غداً السبت أمام فريق نيوكاسل يونايتد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحده ضهراً، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي، على ملعب الآنفيلد.

ويسعي فريق ليفربول الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تعزيز مكانته في ترتيب الدوري الإنجليزي حيث يحتل المركز السابع برصيد 53 نقطة من أصل 32 مباراة خاضها الفرقي، بينما يقع فريق نيوكاسل يونايتد المركز الـ15 برصيد 35 نقطة من أصل 32 مباراة خاضها الفريق.