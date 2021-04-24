تخفيض سن المعاش.. تعرف على التفاصيل

يبذل المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، مجهودًا كبيرًا فى نفي العديد من الشائعات التى يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تتعلق بحياة المواطنين العامة، ومنها ما حدث مؤخرًا بشأن إعلان تخفيض سن المعاش.

الحكومة تنفى اعتزام تخفيض سن المعاش

وانتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء حول اعتزام الحكومة تخفيض سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 50 عاماً، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء.

الجهاز المركزى للمحاسبات يؤكد على أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن تخفيض سن المعاش

وأكد الجهاز المركزى للمحاسبات، أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تخفيض سن المعاش للموظفين بالجهاز الإداري للدولة إلى 50 عاماً، وأنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحاً أن السن القانوني للخروج على المعاش هو 60 عاماً، مُشدداً على أنه وفقاً لقانون الخدمة المدنية يتم منح الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الحق في الخروج على المعاش المبكر -بشكل اختياري دون إجبار- وذلك بعد تجاوز سن الخمسين مع الحفاظ على كامل مستحقاتهم المالية المقررة قانوناً، إضافة إلى المزايا التي يكفلها القانون للموظف إذا ما طلب الإحالة للمعاش المُبكر من حيث الترقية أو المزايا التأمينية.

وناشدت وسائل الإعلام المختلفة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الدولة.