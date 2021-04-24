/628343/رقم-قياسي-جديد-ينتظر-محمد-صلاح-قبل-مواجهة-نيوكاسل-اليوم

يلعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ظهر اليوم مع فريق أمام نيوكاسل يونايتد ضمن مباريات الجولة الـ 33 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل النجم المصري المباراة وهو في المركز الثاني في صدارة الهدافين، حيث يمتلك 19 هدفا حتى الأن ويبتعد بفارق هدفين عن هاري كين صاحب الصدارة برصيد 21 هدفا.

ويبدو أن الفرعون المصري على موعد مع التاريخ خلال لقاء اليوم، حيث يريد تسجيل هدفا واحد للإنفراد برقم تاريخي لم يحققة أي لاعب في تاريخ ليفربول منذ تأسيسة وحتى الأن.

وفي حال تسجيل محمد صلاح لهدف واحد فقط اليوم في سباك نيوكاسل سيصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول الإنجليزي الذي يستطيع تسجيل 20 هدفا أو أكثر خلال 3 مواسم متتالية ببطولة الدوري.

وكان صلاح تمكن من تسجيل 44 هدفا خلال موسمة الأول مع الريدز وسجل 22 آخرين خلال موسمي 2019 و 2020، ويحتاج لتسجيل هدف واحد لكسر هذا الرقم.

محمد صلاح

وهناك ثلاث لاعبين كبار في تاريخ ليفربول على مستوى الخط الهجومي لم يتمكنوا من تسجل 20 هدفا خلال 3 مواهم مختلفة في بطولة الدوري ويأتي على رأسهم روبي فاولر، وفرناندو توريس، ولويس سواريز، وحققوا هذا الإنجاز في موسمين فقط.

بمشاركة محمد صلاح.. تعرف على التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد

يلتقي ظهر اليوم فريق ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد ضمن مباريات الجولة رقم 33 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يلتقي ظهر اليوم فريق ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد ضمن مباريات الجولة رقم 33 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

-تشكيل ليفربول المتوقع اليوم:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، أوزان كاباك، فابينيو، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر، تياجو ألكانتارا، جيني فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو.

أول رد فعل من لاعبي ليفربول علي بطولة دوري السوبر الأوروبي

نشر ألكسندر أرنولد، وجوردان هيندرسون لاعبي النادي الإنجليزي ليفربول بيان مشترك عبر السوشيال، علي حسابهم الخاص، يؤكدون علي عدم موافقتهم علي بطولة دوري السوبر الأوروبي.

عبر ألكسندر أرنولد لاعب الظهير الأيمن لنادي ليفربول، و جوردان هيندرسون لاعب خط وسط الفريق، صاحبي الجنسية البريطانية، عن رأيهم في قرار النادي ورد فعل جماهير الفريق، علي المشاركة في تنظيم بطولة دوري السوبر الأوروبي.

قالا: "لا تعجبنا بطولة السوبر الأوروبي ولا نريدها أن تحدث، هذا هو موقفنا جميعًا.. التزامنا تجاه نادي كرة القدم هذا ومشجعيه هو التزام مطلق وغير مشروط".