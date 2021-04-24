/628345/توابع-دوري-السوبر-الأوروبي-إدارة-تشيلسي-تقدم-اعتذارا-رسميا-للجماهير-وتطلب-العفو

قررت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي الخروج وتقدم الاعتذار لجماهير النادي خلال بيانا صحفيا، للرد على كل ما أثير خلال الفترة الماضية، وبعد حملة الغضب الجماهيري بسبب المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وأرسل مالك النادي رومان أبراموفيتش رسالة اعتذار للجماهير عما بدر من الإدارة والموافقة على هذا القرار الغير مدروس، وذلك عبر البيان الرمسي الذي جاء من جانب إدارة النادي، وجاء كالتالي:-

"المالك و الإدارة يفهمان أن إشراك النادي في مثل هذا الاقتراح كان قرارًا لم يكن يجب أن نتخذه. إنه قرار نأسف بشدة بخصوصه".

“لطالما كان طموحنا مع نادي تشيلسي لكرة القدم هو جعله أفضل نادٍ في العالم ، سواء على أرض الملعب أو في طريقة عملنا ، ونرد الجميل للمجتمع خارجه."

"كان الدافع وراء القرار المشترك للانضمام إلى دوري السوبر هو نفس الطموح. عندما أصبح من الواضح أن دوريًا جديدًا قد يتم تشكيله ، لم نكن نريد أن يفوت نادي تشيلسي فرصة اللعب في مثل هذا الدوري البارز المحتمل ، ولم نرغب في المخاطرة بتخلف النادي عن أقرب المنافسين الإنجليز والأوروبيين."

" في ظل تواجد شروط تنافسية ، نحن ملتزمون بإجراء حوار مفتوح ومنتظم مع جماهيرنا وأصحاب المصلحة الآخرين ، ولكن في هذه المناسبة ، للأسف ، بسبب ضيق الوقت وقيود السرية ، لم يتم تحقيق ذلك."

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" نحن ندرك أيضًا المشاعر التي تم التعبير عنها حول ما إذا كان دوري السوبر الأوروبي يعتمد بشكل كاف على الجدارة الرياضية. هذا شيء كانت لدينا مخاوف قوية بشأنه منذ البداية وكنا واثقين من أنه كان من الممكن معالجته خلال عملية تشاور أخرى مع مختلف المعنيين ، إلى جانب طريقة الاقتراح التي لدينا تحفظات بشأنها."

"نعتقد اعتقادًا راسخًا أنه يجب علينا حماية هيكل يسمح لجميع الأندية واللاعبين والمشجعين بالحلم وتحقيق النجاح."

دوري السوبر الأوروبي

"ومع ذلك ، يطلب النادي أن يتم إجراء هذا الحوار بطريقة محترمة. الإساءة التي تعرض لها بعض ممثلي الأندية خلال الأيام القليلة الماضية غير مقبولة. معاداة السامية والتحيز الجنسي والعنصرية والتهديد بالعنف ليس لها مكان في مجتمعنا ولا في هذا النقاش. نأمل أن تساعدنا في التأكد من بقاء اللهجة المحترمة ، حتى عندما لا نتفق."

"تشيلسي لديه تاريخ غني للغاية ، ونحن نعلم أننا محظوظون جدًا للعب دور في ذلك. كان النادي هنا قبلنا ، وسيبقى هنا بعدنا بوقت طويل. مهمتنا هي ضمان نجاحنا كما يمكن أن نكون اليوم ، بالإضافة إلى البناء للمستقبل."