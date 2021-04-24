/628346/إثيوبيا-تعتزم-ملء-المرحلة-الثانية-من-سد-النهضة-في-موعده

أعلنت الحكومة الإثيوبية، عزمها القيام بالملء الثاني لسد النهضة فى الموعد المحدد له، حيث أشار رئيس الوزراء أبى أحمد، إلى أنهم سيقومون بعملية الملء الثاني لسد النهضة في الموعد المقرر، وإجراء الانتخابات".

إثيوبيا تمارس تعنتها وتعلن الملء الثاني لسد النهضة

ووفقًا لما جاء فى بيان الحكومة الإثيوبية، فإن الملء الثاني لسد النهضة سيكون في موعده، موضحا: “رغم المؤامرات والضغوط التي تمارس على البلاد، ستقوم إثيوبيا بعملية الملء الثاني لسد النهضة في موعده وإجراء الانتخابات”، حسب قوله.

إثيوبيا تغرق فى حالة من الفوضى

هذا وتعيش دولة إثيوبيا حالة من عدم الاستقرار بسبب الصراع الحادث فى إقليم “تيجراى” ، حيث انفجر فيه القتال في نوفمبر الماضي بين المتمردين والحكومة المركزية، الأمر الذى أدى الحكومة الإثيوبية فى حالة تورط حقيقي.

الصراع المشتعل فى إقليم تيجراى تسبب فى إلى مقتل الآلاف وأجبر مئات الآلاف على النزوح من منازلهم، في المنطقة الجبلية التي يبلغ عدد سكانها حوالى 5 ملايين نسمة.

ووجه رئيس الوزراء الأثيوبي، أبى أحمد، اتهامًا إلى جهات مختلفة، قائلًا:” هناك من يعمل على إغراق البلاد في فوضى"، لكنه أشار إلى أنه "رغم المؤامرات والضغوط التي تمارس علي البلاد، ستقوم إثيوبيا بعملية الملء الثاني لسد النهضة في الموعد المقرر، وإجراء الانتخابات".

ومنذ أيام عبر مجلس الأمن الأمن الدولي قبل أيام، عن قلقه من الوضع الإنساني في الإقليم، مع تواتر التقارير التي تحدثت عن ارتكاب الجيش الإثيوبي جرائم ضد المدنيين هناك. وتساعد القوات الإريترية، المتهمة بارتكاب مذابح وقتل في تيغراي، قوات الحكومة الإثيوبية.