/628347/صلاح-يعود-أساسيا-تشكيل-ليفربول-الرسمي-لمباراة-نيوكاسل-بالدوري-الإنجليزي

ويعتمد يورجن كلوب اليوم على تشكيل ناري خاصة في الخط الهجومي، من أجل تحقيق نقاط المباراة الثلاثة الهامة، والإقتراب من المركز الرابع.

وعاد محمد صلاح إلي التشكيلة الرسمية بعد المشاركة بديلا خلال المباراة الماضية أمام ليدز يونايتد، ويتواجد بجوارة جوتا، وماني، وفيرمينو.

وفيما يلي تشكيلة ليفربول الرسمية للمباراة:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألمسندر أرنولد، فابينهو، أوزان كاباك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، جيني فينالدوم، ديجو جوتا.

خط الهوج: محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو.

ليفربول يتقدم بدفع الشرط الجزائي لدعم خط دفاع الفريق

حسم ليفربول الإنجليزي صفقة الفرنسي إبراهيما كوناتي صاحب الواحد والعشرون عام، قادم من صفوف لايبزيج الألماني بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم مع فريق الريدز.

زكرت تقارير مواقع أوروبية اليوم ان فريق ليفربول حسم صفقة المدافع الشاب كوناتي بعد يمتد لخمسة واسم، وأن الريدز سوف يدفع خلال الأيام القادمة دفعة من الشرط الجزائي له، والذي يبلغ شرطة الجزائي قيمة 35 مليون يورو.

يعمل ليفربول على تدعيم خط دفاعه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ليتجنب المصاعب التي واجهها هذا الموسم بعد إصابة الثلاثي فيرجيل فان دايك، وجو جوميز، وجويل ماتيب، حتي لايكرر خطئ الموسم الماضي في إبرام الصفقات.

ووُلد كوناتي في باريس لعائلة تنحدر من أصول مالية، وبدأ كوناتي مسيرته الكوروية في سوشو، ومنه انتقل إلى لايبزج في صيف 2017 بصفقة مجانية، ليتميز بطول 194 سم في قلب الدفاع، وخاض كوناتي 92 مباراة في مسيرته مع لايبزج، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.

تشكيل ليفربول ونيوكاسل

ووُلد كوناتي في باريس لعائلة تنحدر من أصول مالية، وبدأ كوناتي مسيرته الكوروية في سوشو، ومنه انتقل إلى لايبزج في صيف 2017 بصفقة مجانية، ليتميز بطول 194 سم في قلب الدفاع، وخاض كوناتي 92 مباراة في مسيرته مع لايبزج، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.

ووُلد كوناتي في باريس لعائلة تنحدر من أصول مالية، وبدأ كوناتي مسيرته الكوروية في سوشو، ومنه انتقل إلى لايبزج في صيف 2017 بصفقة مجانية، ليتميز بطول 194 سم في قلب الدفاع، وخاض كوناتي 92 مباراة في مسيرته مع لايبزج، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.