/628348/نقابة-البناء-تهنئ-المصريين-بذكرى-تحرير-سيناء

هنأت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشعب المصري بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء، حيث اختصت بالتهنئة القوات المسلحة الذين بذلوا وما زالوا يقدموا كل غال ونفيس من أجل هذا الوطن.

وأكد عبد المنعم الجمل، أن احتفال مصر بهذه المناسبة ليس فقط احتفالا بالتحرير وإنما احتفالات بتحقيق انتصارات أخرى تمثلت في الإنجازات الحقيقية على أرض الفيروز، قائلا: تلك البقعة الغالية من أرض الوطن والتي تم إهمالها لسنوات وسنوات.

عبد المنعم الجمل: سيناء تشهد نهضة تنموية حقيقية

وأشار الجمل، إلى أن أرض سيناء تشهد نهضة تنموية حقيقية بالعديد من المشروعات القومية العملاقة في كافة القطاعات، بعد أن نجحت الدولة في القضاء على الإرهاب الأسود والذي فشات مخططاته في زعزعة أمن واستقرار مصر. وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب: عمال مصر في كل ميادين العمل يجددون العهد في مساندة الدولة ودعمها من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء.

رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

جدير بالذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، قد بعث ببرقيه تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء، حيث جاء فيها:

“فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح الس رئيس الجمهورية، إنه لمن دواعى سرورى أن أتقدم باسمي وباسم جميع أعضاء مجلس الشيوخ بأحر التهاني بمناسبة ذكرى تحرير سيناء... تلك البقعة الطاهرة من أرض مصر والتى تحظى بمكانة متميزة في قلب كل مصري والتي عادت لاحضان الوطن بعد اتخاذ كافة وسائل النضال ضد المحتل عسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً.. بدءًا من حرب أكتوبر العظيمة وعبور قواتنا المسلحة لقناة السويس”.

وتابع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق:“ تحقيق انتصارات مجيدة مما أجبر العدو على الجلوس الي طاولة المفاوضات السلمية لتبدأ مرحلة جديدة من المعارك السياسية والدبلوماسية لرجال مصر المخلصين لتتوج باتفاقية السلام التي أعادت سيناء كاملة لاحضان الوطن ويعود العلم المصرى يرفرف من جديد في عزة وفخار بعد احتلال خمس عشرة سنة”.

رئيس الشيوخ يهنئ السيسي بمناسبة ذكري تحرير سيناء

واستكمل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق” اننا يافخامة الرئيس ونحن نهنئ سيادتكم بهذه الذكرى الغالية لندعوا الله عز وجل أن يجازي خير الجزاء كل من ضحى بدمه وروحه في ميدان القتال من رجال القوات المسلحة البواسل وكل من ساهم بجهده سياسيا ودبلوماسياً وكل طوائف الشعب المصري العظيم في سبيل استعادة سيناء .

الرئيس الراحل انور السادات

وأوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق” ولا ننسى في هذا المقام أن ندعو للرئيس الراحل بطل الحرب والسلام الرئيس محمد أنور السادات بالرحمة والمغفرة وان يتقبله الله من الشهداء.

وأختتم رئيس االشيوخ برقية التهنئة “كما ندعوه عز وجل أن يوفقكم ويرعاكم ويسدد خطاكم للحفاظ على أرض هذا الوطن الغالي وتحقيق الازدهار والرخاء لشعبه العظيم”.