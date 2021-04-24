محمد عواد يحدد وجهته القادمة.. ويرفض العروض المحلية

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أبدي محمد عواد حارس مرمي نادي الزمالك الرحيل من القلعة البيضاء، وذلك بسبب عدم المشاركة بصفة أساسيه مع الفريق.

ويرغب الرحيل مباشراً للأحتراف خاصة الدوري السعودي، وذالك بسس ان سبق له وانضم لفريق الوحدة السعودي، حيث شارك فى 30 مباراة، واستقبلت شباكه 38 هدفا، وخرج بـ 8 كلين شيت.

انضم محمد عواد إلى صفوف الزمالك، مطلع الموسم الجارى، حيث شارك فى 16 مباراة مع الفارس الأبيض ، بواقع 7 مباريات فى الدورى الممتاز، و5 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا، و3 مباريات فى كأس مصر النسخة الماضية، ومباراة فى السوبر المصرى لنسخة 2018 – 2019

واستقبل محمد عواد 13 هدف مع الزمالك، بواقع 7 أهداف فى الدورى الممتاز، و3 أهداف فى دورى أبطال إفريقيا و3 مباريات فى السوبر المصرى أمام الأهلى

ومن ناحيه اخري يستعد الزمالك لمباراته المقبلة يوم الأثنين أمام فريق البنك الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

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فيما نجح بالخروج بشباكه نظيفة مع الزمالك فى 9 مباريات بواقع 3 مباريات فى الدورى الممتاز ومثلهم فى دورى أبطال إفريقيا ومثلهم فى كأس مصر النسخة الماضية. يدخل الزمالك اللقاء وهو يتصدر قمة المسابقة برصيد 36 نقطة جمعها من 16 مباراة بعد الفوز في 11 مباراة والتعادل في في ثلاث مباريات وخسارة مباراتين واحرز 26 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف

ونجح الزمالك في الفوز على كل من المقاولون العرب وسموحة وانبي وطلائع الجيش والمصري والجونة والمقاصة والاتحاد السكندري والاسماعيلي وسيراميكا والإنتاج الحربي، وتعادل الأبيض مع بيراميدز وأسوان ووادي دجلة، وخسر من غزل المحلة والأهلي

اخر مواجهات الزمالك

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق الإنتاج الحربي والتي انتهت بنتيجة 2/0 لصالح الفارس الأبض، حيث احرز الاهداف كل من أشرف بن شرقي وحميد احداد