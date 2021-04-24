/628353/مفاجآت-في-الشكل-الخارجي-تسريب-آيفون-13-الجديد

أوضحت مواقع متخصصة في التكنولوجيا إن الصور المسربة لهاتف "آيفون 13"، تظهر تغييرين محلوظين في شكل الهاتف الذي تصنعه شركة "أبل" الأميركية العملاقة، وذلك بناء علي الصور الجديدة التي تم تسريبها للجهاز، وذلك قبل اصداره اخر العام.

ولوحظ من الصور المسربة التغيير الذي تواجد في الهاتف الجديد من خلال (notch)، وهو الجزء الأسود في أعلى واجهة الهاتف ويحتوي على الكاميرا والمستشعرات، مثل مستشعر الإضاءة وميكروفون الصوت وغيرها.

أما التغيير الآخر، فقد طال شكل توزيع الكاميرات الموجودة على ظهر الهاتف، وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بأن "أبل" قد تجعل الواجهة الأمامية للهاتف مزودة بكاميرتين أيضا. ولم يعرف شيء حتى الآن عن التغييرات الداخلية في الهاتف، والمزايا الجديدة التي يترقبها عشاق الآيفون.

وكانت "أبل" قد بدأت في استخدام "النوتش" في هاتف "آيفون X" الذي أطلقته عام 2017.

ومن جهة أخرى، رجح موقع "mysmartprice" أن يكون حجم "آيفون 13" أصغر من النسخة السابق "آيفون 12"، لكنه سيتميز بوجود شاشة تغطي الواجهة من الحافة إلى الحافة بصورة أكبر من السابق.