صور.. محافظ الفيوم يبحث آليات تطبيق نظم الرى الحديثة وتسمين الماشية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعًا لمتابعة آليات تطبيق نظم الرى الحديثة، والوقوف على ما تم إنجازه من أعمال فى هذا الشأن، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والرى، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، وخالد حسن رئيس قطاع البنك الزراعى بالفيوم، وعلاء المواردى مستشار البنك الزراعى بالفيوم.





وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن رئيس قطاع البنك الزراعى بالفيوم، استعرض خلال الاجتماع، ما تم إنجازه من أعمال فى مبادرة تطبيق نظم الرى الحديثة بمختلف أنحاء المحافظة، لافتًا إلى أنه تم البدء بالأراضى الزراعية الواقعة فى نهايات الترع والأبحر لحل مشكلة نقص مياه الرى بها، وبدأ البنك فى تمويل نظم الرى الحديثة الشهر الماضى، لافتًا إلى التعاقد مع عدد من المستفيدين والمزارعين بمبالغ تخطت الـ5 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 280 فدانًا وتحويلها إلى نظم الرى الحديثة من إجمالى 355 فدانًا تم التعاقد عليها حتى الآن.

وأضاف أن البنك الزراعى يُقدم حوافز وميزات للمزارعين، للمبادرة فى تحويل نظم رى أراضيهم لنظام الرى الحديث، ويتم صرف مبلغ 15 ألف جنيه للفدان الواحد للتحويل لنظام الرى بالتنقيط، أو 20 ألف جنيه للتحويل لنظام الرى بالرش، على أن يتم السداد على 5 سنوات بفائدة مدعمة تبلغ نحو 5% بشكل متناقص، لافتًا إلى أن البنك له 51 فرعًا بمختلف أنحاء المحافظة، موجهًا الدعوة لجميع المزارعين الراغبين فى الاستفادة من تطبيق مبادرة الرى الحديث، التوجه لأقرب فرع للتقديم والحصول على القروض الميسرة.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ الفيوم، وكيلى وزارتى الزراعة والرى بضرورة عقد ندوات إرشادية للفلاحين وصغار المزارعين، بمشاركة مسؤولى روابط مستخدمى المياه والجمعيات الزراعية والبنك الزراعى، لتعريفهم بفوائد نظم الرى الحديثة من زيادة الإنتاج وجودته وتوفير المياه.

وكشف المتحدث الرسمى للمحافظة، أن اللقاء تناول دراسة استغلال مشروع شركة الفيوم الوطنية للأمن الغذائى بمدينة طامية على مساحة 14 فدانًا للإنتاج الحيوانى و150 فدانًا للمزرعة النباتية، وفى هذا الشأن وجه المحافظ، بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن مديريتى الزراعة والطب البيطرى، وكلية الزراعة بجامعة الفيوم، والبنك الزراعى بالفيوم، لبحث إمكانية التوسع فى تربية وتسمين رؤوس الماشية بالمزرعة.

كما وجه المحافظ، بعقد ندوات توعوية لشباب الخريجين الراغبين فى إقامة مشروعات لتسمين الماشية وجميع الفئات المستهدفة، يشارك فيها كبار مربى الماشية بالمحافظة وعناصر مجتمعية مؤثرة، لتوعيتهم بالطرق السليمة لتربية وتسمين الماشية، والإعلان عن مبادرة لتوفير 200 فرصة عمل للشباب وصقل خبراتهم من خلال إتاحة فرص تدريبية لهم، والاستفادة من تمويل البنك الزراعى فى تنفيذ مشروعاتهم، وذلك تحت رعاية المحافظة.