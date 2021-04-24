وصول 14 رحلة جوية إلى مطار مرسى علم

جدة - نرمين السيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم، 14 رحلة طيران وعلى متنها عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأوربية من «التشكيك، بولندا، أوكرانيا، سويسرا، ومالديف»، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة طبقا للضوابط والاشتراطات التى أقرتها رئاسة مجلس الوزراء.





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