غدا.. البابا تواضروس يترأس قداس أحد السعف بـ بشائر الخير 3 بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - يشارك البابا الصلاة فى الكاتدرائية الآباء الأساقفة وكهنة الكاتدرائية، وبحضور عدد محدود من الشعب القبطى، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح كاتدرائية "بشاير الخير 3" فى مايو 2020، والتى تضم مبنى خدمى على مساحة إجمالية تقدر بـ 3.800 متر مربع، وتسع لـ 900 مصل، فضلاً عن مستوصف طبى.

وتضم كاتدرائية "بشائر الخير 3" 3 مذابح، "الأوسط باسم السيدة العذراء مريم، والمذبح من الجهة البحرية باسم الشهيد أبى سيفين، والثالث القبلى باسم القديس الأنبا كاراس"، فضلا عن أنّها تضم عدد كبير من الأيقونات.