إقلاع طائرة من مطار القاهرة إلى الخرطوم براكب واحد

جدة - نرمين السيد - أقلعت الطائرة السودانية من مطار القاهرة الدولى براكبة واحدة مصابة بفيروس كورونا، وتم إلغاء سفر باقى ركاب الرحلة وكذلك طاقم الضيافة، بعد تأخير 5 ساعات بالمطار بسبب رفض قائد الرحلة سفر الراكبة حرصا على سلامة باقى الركاب.





وفوجئ أطباء الحجر الصحى براكبة سودانية تدعى "رانيا .م .ف" 42 عاما تحمل تحليل PCR إيجابى وذلك فور وصول الطائرة السودانية القادمة من الخرطوم رحلة رقم 102 أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الرحلة، وعلى الفور تم منع دخولها البلاد وقررت السلطات إعادتها على الطائرة التى وصلت عليها.

كما تم إنهاء إجراءات سفرها على الطائرة السودانية المتجهة إلى الخرطوم رحلة رقم 103 إلا أن قائد الرحلة رفض صعودها إلى الطائرة حرصا على سلامة الركاب، وقامت سلطات مطار القاهرة الدولى بحل الأزمة وإقناعه بسفر الراكبة بصعودها مع باقى الركاب وتخصيص مكان مخصص لها بالطائرة للعزل إلا أن قائد الرحلة رفض.

وبعد محادثات استمرت 5 ساعات تقرر صعود الراكبة إلى الطائرة ومعها 4 من أفراد الطاقم وتم إلغاء سفر باقى الركاب والبالغ عددهم 29 راكبا كما تقرر إلغاء سفر 8 من أفراد طاقم الطائرة وتم نقلهم جميعا إلى فندقين قريبين من المطار وذلك لحين وصول رحلة ثانية للسفر عليها إلى الخرطوم.

وفى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» ومنع انتشاره عبر المسافرين، يحظر دخول القادمين من الخارج دون نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضى المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

وتتحمل شركة الطيران تكاليف إجراء تحليل PCR لأى راكب يأتى إلى مصر، فضلاً عن تحمل نفقات إقامته لمدة 24 ساعة داخل أحد الفنادق لحين صدور نتيجة التحليل، بالإضافة إلى التغريم ماليًا ألف دولار لعدم الالتزام.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل «PCR» بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من «اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت»، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.