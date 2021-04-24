أندريه زكى يهنئ الرئيس السيسى بعيد تحرير سيناء: أرض غالية على قلوبنا

جدة - نرمين السيد - وقال زكى، فى برقية التهنئة: "باسمى وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدنى أن أبعث لسيادتكم والشعب المصرى بخالص التهنئة بالذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء، الأرض الغالية على قلوبنا، والتى ارتوت بدماء جيل بعد جيل من شهداء القوات المسلحة الأبطال، للحفاظ على ترابها".

كما أرسل أيضًا برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.