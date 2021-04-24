سلطة الطيران المدنى تشارك فى ورشة عمل الخطة الوطنية لخفض الكربون

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار مساهمة المنظمة فى الجهود والتدابير الواسعة النطاق التى تقوم بها منظمة الطيران المدنى الدولى والدول الأعضاء للتخفيف مما يسببه الطيران فى تلوث المناخ. وافتتح الورشة المهندس عبد النبى منار، مدير عام المنظمة العربية للطيران، ودعى إلى ضرورة فتح نقاش حول التحديات والصعوبات التى تواجهها الدول العربية لإعداد الخطة الوطنية لخفض إنبعاثات الكربون وتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين خاصة فيما يتعلق بالبيانات الأساسية لخط الأساس واستهلاك الوقود وانبعاثات الكربون والنتائج المتوقعة بشأن انبعاثات ثانى أكسيد الكربون الناتجة عن الطيران الدولى على مستوى الدولة، والتزام أصحاب المصلحة فى الخطة الوطنية وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

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