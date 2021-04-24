صور.. محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال إصلاح فواصل كوبرى ستانلى

جدة - نرمين السيد - شارك فى الجولة كل من اللواء أمجد أنور، مدير إدارة مرور الإسكندرية، واللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى، والجهات المعنية.

وقال المحافظ، إنه يجرى حاليا الصيانة الدورية لكوبرى ستانلى والتى تشمل إصلاح شامل وكامل لجميع الفواصل بواسطة جهاز تعمير الساحل الشمالى، وذلك ضمن صيانة شاملة لكورنيش الإسكندرية قبل فصل الصيف.

وطمأن الشريف المواطنين بأنه جرى تشكيل لجنة متخصصة لمعاينة جميع التلفيات بجميع الكبارى والأنفاق بنطاق المحافظة، مشددا على المتابعة المستمرة لأعمال رفع كفاءة الكبارى والأنفاق.

وأضاف المحافظ، أننا نولى اهتماما كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة وصيانة الكبارى، وذلك فى إطار تنفيذ خطة المحافظة للتطوير والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.