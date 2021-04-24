وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان محطة معالجة الصرف الصحي بقرية مسجد...

شعراوي يشدد علي تطبيق الاجراءات الاحترازية لحماية العاملين من كورونا وتشغيل العمالة المحلية بالمشروعات واستخدام المنتج المحلي

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة محطة معالجة الصرف الصحى بقرية مسجد موسى بمركز أطفيح والتي تأتي ضمن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القري المصرية في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، شارك في الجولة ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة الي شرح من المهندس محمد عبدالعظيم المشرف علي المشروع ، حيث تابع نسب تنفيذ الأعمال بالمحطة والتى سوف تعمل كمعالجة ثلاثية بتكلفة 150 مليون جنيه وبطاقة 13 الف م3 كمرحلة اولي وسيتم التوسع بها لتصل إلي 22 الف م3 / اليوم خلال الفترة المستقبلية.

وبدأ العمل في المحطة في أول شهر يناير الماضي ومن المقرر أن تنتهي الأعمال في ٣١ أكتوبر القادم وتكون جاهزة للافتتاح ووصلت نسبة التنفيذ الإنشائية إلي 40 % ومن المقرر أن تنهي الأعمال نهاية العام الجاري وذلك لخدمة عدد 3 قرى محرومة وهم صول وبني صالح ومسجد موسي ويبلغ التعداد السكاني لتلك القري حوالي ٢٥٠ ألف نسمة .

ومن جانبه قال اللواء محمود شعراوي ان الوزارة بالتنسيق مع محافظة الجيزة قامت خلال الفترة الماضية بتوفير قطع الاراضي المطلوبة لكافة المشروعات المدرجة ضمن " حياة كريمة " بالمحافظة وعلي رأسها مشروعات الصرف الصحي والمدارس و مياه الشرب .

وأضاف شعراوي ان المبادرة الرئاسية وبرنامج الريف المصري يهدفان لتحسين مستوي معيشة المواطنين بكافة المحافظات.

ووجه وزير التنمية المحلية العاملين بالمحطة بضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا للحفاظ علي سلامة وصحة جميع العمال ، لافتاً الي ضرورة تشغيل العمالة المحلية من أهالي القرية التي سيتم تنفيذ المشروعات بها وكذا تعظيم استخدام المنتج المحلي خاصة في مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب من المحابس والطلمبات والمولدات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية .

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بالمحطة في التوقيتات المحددة للعمل علي سرعة الإنجاز في كافة القطاعات وزيادة معدلات التنفيذ، لإحداث تنمية شاملة للقطاعات الخدمية والتنموية بالقري المستهدفة.