حياة كريمة: إنطلاق المرحلة الثانية من قوافل حماية لدعم أهالي النوبة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة حياة لدعم المناطق الحدودية بالتعاون بين حياة كريمة وصناع الخير وبنك القاهرة و CSR إيجبت لدعم أهالي النوبة وذلك لتوزيع النظارات الطبية وإجراء عمليات جراحية للعيون بالمجان . وأضافت المؤسسة في بيان لها اليوم أن المبادرة يتم تنفيذها تحت اشراف وزارة التضامن الإجتماعي وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وذلك لاستكمال المرحلة الثانية من قوافل دعم أهالي النوبة ضمن مبادرة حماية لدعم المناطق الحدودية وذلك بتوزيع 398 نظارة طبية على أهالي قرية المنصورية مركز دراو والبدء في الإعداد لإجراء 50 عملية جراحة عيون مختلفة بالمجان تماما للأهالي ممن تم توقيع الكشف الطبي على عيونهم في قافلة العيون الموسعة التي نفذتها المؤسسات الشريكة في المرحلة الأولى من القافلة قبل أسابيع قليلة .

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