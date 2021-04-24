/628351/تعرف-على-رسالة-موسيماني-في-ذكرى-تأسيس-النادي-الأهلي

وعلى مر هذا التاريخ الكبير للقلعة الحمراء تمكن من الحصول على العديد من البطولات والإنجازات الفريدة التي يصعب تحقيقها، ويعتبر المارد الأحمر العلامة المضيئة لكرة القدم الإفريقية والعربية في المحافل العالمية بصفة مستمرة، خلال السنوات الأخيرة.

ونشر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي حاليا رسالة تهنئة للفريق وذلك بعد مرور 114 عاما على تأسيس النادي الأهلي.

وجاءت رسالة المدرب الجنوب إفريقي عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” وقال: “حقا لشرف أن أكون جزءا من هذا التاريخ! تهانينا”.

أيمن يونس: موسيماني لم يكتسب خبرة التعامل مع «الهزات»

يرى أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى لم يكتسب خبرة التعامل مع الهزات التى تعقب المباريات الكبرى.

وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" النادي الأهلي خسر أمام فريق سموحة وذلك بسبب أن موسيماني لا يعلم كيفية التعامل مع الهزة والخبرات الكافية، من الواضح انه “مجهزش لاعبيه جيداً للمباراة".

وتابع قائلاً:" حقيقي أن المباراة كانت جيده وفريق سموحة بقيادة أحمد سامي أحمد سامى عرف يستغل قدراته جيداً للخروج بنقاط المباراة الثلاث ، كما أنه يملك حارس مرمى كبير وموهوب اسمه الهانى سليمان والذى حدثت له طفرة هائلة فى مستواه بعد قدوم أحمد ناجى مدرباً له".

والجدير بالذكر أن هزم النادي الأهلي أمام فريق سموحة والتي انتهت بنتيجة 2/1 في خطاء فادح لـ محمد الشناوي حارس مرمي الشياطين الحمر.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق.

بيتسو موسيماني

ومن ناحيه اخري يدخل الزمالك مباراته اليوم أمام فريق الإنتاج الحربي، حيث يسعي الفارس الأبيض حصد الثلاث نقاط اليوم والفوز في المباراة خاصة بعد خسارة المارد الأحمر أمام فريق سموجة بنتيجة 2/1، حيث يحتل الزمالك صداراة الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق، ويأمل الفريق الأبيض في حصد بطولة الدوري الممتاز هذا العام، وأنتزاع البطولة من المارد الأحمر، الذي اعتداد علي حصدها كل موسم حتي يمتلك 43 بطولة دوري ممتاز.