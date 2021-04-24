/628352/نادي-الرجاء-الرياضي-يقدم-التهاني-لنادي-الأهلي-بمناسبة-114-سنة

ويحل اليوم السبت 24/4/2021 ذكرى تأسيس النادي الأهلي، وهي الذكرى الـ 114 للمادر الأحمر، شهدت تلك الفترة العديد من الألقاب والبطولات لصالح المارد الأحمر، حتى أحتل لقب أكثر الأندية تتويجا بالبطولات في عام 2014، فيما تعد القلعة الحمراء هو النادي الأكثر حصولا على البطولات في مصر وإفريقيا وفي منافسة شرسة عالميا، يستعرض دوت الخليج أهم و أبرز المعلومات للفريق الأحمر

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114سنة على تأسيس واحد من أعظم أندية كرة القدم في العالم، النادي الذي هيمن بكل أحقية على كرة القدم الإفريقية والعربية وأصبح رمز ونموذج في التاريخ والمبادئ والعطاء.

وطرح عمر لطفي بك فكرة تأسيس النادي الأهلي في العقد الأول من القرن، وقد تولدت الفكرة في ذهنه خلال رئاسته نادي طلبة المدارس العليا الذي أُنشئ عام 1905، ذلك أنه اعتبر أن تأسيس نادي طلبة المدارس العليا سياسيًّا بالدرجة الأولى، ووجد أن هؤلاء الطلبة بحاجة إلى نادٍ رياضي يجمعهم لقضاءِ وقت الفراغ وممارسة الرياضة، فقام بعرض فكرة إنشاء النادي على مجموعة من أصدقائه الذين تحمسوا للفكرة وكان على رأسهم مصطفى كامل، ليؤسس إثر ذلك النادي الأهلي عام 1907، ويعتبر النادي الأهلي أول نادي للمصريين في مصر

وجاءت اول مشاركة أفريقية للأهلي في دوري أبطال أفريقيا عام 1976، ولم تكن البداية موفقة للنادي؛ حيث خرج الفريق من الدور الأول على يد مولودية الجزائر، وكان محمود الخطيب هو صاحب أول هدف قاري للأهلي في مباراة العودة التي فاز فيها الفريق 1-0 ، وفاز الأهلي ببطولة الدوري 1976–7، بفارق 5 نقاط عن الزمالك.