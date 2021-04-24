بقيمة 1.4 مليار جنيه.. الداخلية تتمكن من ضبط قضايا كسب غير مشروع واختلاس

/628355/بقيمة-14-مليار-جنيه-الداخلية-تتمكن-من-ضبط-قضايا-كسب-غير-مشروع-واختلاس

تمكنت وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، من خلال حملات أمنية مكثفة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة، من ضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية على عدد من المناطق الخطرة.

وتكثف وزارة الداخلية مجهودها لمواجهة كل أشكال الجريمة بكافة أشكالها، حيث يجرى تكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

الداخلية تتمكن من تصفية العديد من البؤر الإجرامية الخطرة

ورصدت وزارة الداخلية من خلال قطاعاتها المختلفة، من العديد من البؤر الإجرامية الخطرة ومنها منطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (562) متهم، وبحوزتهم (22 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 18 قطعة سلاح أبيض).

حملات أمنية مكثفة فى كل محافظات الجمهورية

جهود الداخلية تمكنت من استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن مصرع عنصر وضبط (366) عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (الجيزة – أسيوط – السويس- الدقهلية – الشرقية – الغربية – سوهاج – المنوفية – كفر الشيخ – الأقصر – المنيا – دمياط – القليوبية – البحيرة – الفيوم – الإسماعيلية – بنى سويف - أسوان)، وبحوزتهم (158 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " مخدرات – سلاح – سرقة بالإكراه"، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

واستطاعت جهود وزارة الداخلية أيضًا، فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة ـ خلال أسبوع ـ من ضبط (607) قطع سلاح نارى أبرزها (رشاش - 53 بندقية آلية – 76 بندقية غير مششخنة – 21مسدس – 456 فرد محلى – 2309 طلقات مختلفة الأعيرة – 90 خزينة – 1164 قطعة سلاح أبيض).

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة عن ضبط (6) تشكيلات عصابية، ضموا (15) متهمًا، ارتكبوا (22) حادث سرقة متنوع، وضبط (75) قضية أحداث، وكشف غموض (62) حادثا متنوعا أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (104) متهمين.وأسفرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (410910) أحكام قضائية، بينها (1587) حكم جناية، و(149535) حكم حبس، و200310) أحكام غرامة، و59478) مخالفة.