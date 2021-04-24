وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

توفى الطيار أشرف أبواليسر منذ قليل، في إحدى المستشفيات الخاصة، التي كان يُعالج فيها مؤخرا، يأتي ذلك بعد تعرضه لأزمة صحية.

وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

الجدير بالذكر أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد قضت بتعويض أشرف أبو اليسر، 6 مليون جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التى لحقت به، بعد الصورة التي نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة التي كان يقودها أبو اليسر، ورفض الدعوى الفرعية.

بعد معركة قضائية أشرف أبو اليسر يُغرم الفنان محمد رمضان 6 مليون جنيه

وطالب مجدي حلمي محامي أبو اليسر فى الدعوى رقم 119 لسنة 2020، الفنان محمد رمضان بتعويض موكله بـ 25 مليون جنيه، بسبب الاضرار المادية والأدبية بسبب صورة نشرها الفنان، على متن طائرة يقودها موكله قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.

وذكرت الدعوى أن محمد رمضان فد إستغل الصورة في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلا بذلك صورة الطيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، الامر الذي أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

وبعد ذلك وقعت هيئة الطيران المدني عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.