محمد صلاح يسجل هدف عالمي في شباك نيوكاسل (فيديو)

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وبهذا الهدف يصل محمد صلاح إلي الهدف رقم 20 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقترب من الصدارة، والتي يتواجد بها هاري كين صاحب الـ 21 هدفا حتى الأن.

وبعد تسجيل هذا الهدف أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا خلال 3 مواسم مختلفة، ويتخطى جميع الأساطير داخل قلعة الأنفيلد.

ليفربول يتقدم بدفع الشرط الجزائي لدعم خط دفاع الفريق

حسم ليفربول الإنجليزي صفقة الفرنسي إبراهيما كوناتي صاحب الواحد والعشرون عام، قادم من صفوف لايبزيج الألماني بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم مع فريق الريدز.

زكرت تقارير مواقع أوروبية اليوم ان فريق ليفربول حسم صفقة المدافع الشاب كوناتي بعد يمتد لخمسة واسم، وأن الريدز سوف يدفع خلال الأيام القادمة دفعة من الشرط الجزائي له، والذي يبلغ شرطة الجزائي قيمة 35 مليون يورو.

يعمل ليفربول على تدعيم خط دفاعه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ليتجنب المصاعب التي واجهها هذا الموسم بعد إصابة الثلاثي فيرجيل فان دايك، وجو جوميز، وجويل ماتيب، حتي لايكرر خطئ الموسم الماضي في إبرام الصفقات.

ووُلد كوناتي في باريس لعائلة تنحدر من أصول مالية، وبدأ كوناتي مسيرته الكوروية في سوشو، ومنه انتقل إلى لايبزج في صيف 2017 بصفقة مجانية، ليتميز بطول 194 سم في قلب الدفاع، وخاض كوناتي 92 مباراة في مسيرته مع لايبزج، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.

محمد صلاح

ووُلد كوناتي في باريس لعائلة تنحدر من أصول مالية، وبدأ كوناتي مسيرته الكوروية في سوشو، ومنه انتقل إلى لايبزج في صيف 2017 بصفقة مجانية، ليتميز بطول 194 سم في قلب الدفاع، وخاض كوناتي 92 مباراة في مسيرته مع لايبزج، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.

نشر موقع "ديبورتيس كواترو" التابع للقناه الإسبانية، عن خطة ليفربول الإنجليزي وكشف العرض المقدم من الفريق للدولي الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم فريق أتليتيكو مدريد الإسباني، في الفترة السابقة بعد تأخر محمد صلاح في التسجيل والبرازيلي فيرمينيو والسنغالي ساديو ماني.