/628363/وزيرة-الصحة--اللقاح-يقلل-فرصة-إنتقال-العدوى-ولكن-لا-يمنعها
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن العالم يشهد أرقام جديدة في إصابات كورونا ، وذلك بزيادة 10 % ، و7% وفيات .
وطمانت زايد المواطنين ، بأن القدرة الاستيعابية جيدة ويتم العمل بـ 50 % فقط من الأسرة الخاصة بالرعاية .
ولفتت :" أي وفاة لمواطن مصري أو غير مصري من الوباء يؤثر علينا بالسلب وخاصة من الأطقم الطبية .
وقامت زايد بتعزية زملائها من الأطباء الذي تم فقدهم بسبب كورونا ء، مشيرة إلى ان عدد الأطباء الذي توفوا 115 طبيب في مستشفيات العزل ،
وطالبت زايد الجميع بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية، موضحة أن اللقاح يقلل فرصة إنتقال العدوى ولكن لا يمنعها
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