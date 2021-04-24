/628363/وزيرة-الصحة--اللقاح-يقلل-فرصة-إنتقال-العدوى-ولكن-لا-يمنعها

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن العالم يشهد أرقام جديدة في إصابات كورونا ، وذلك بزيادة 10 % ، و7% وفيات .

وطمانت زايد المواطنين ، بأن القدرة الاستيعابية جيدة ويتم العمل بـ 50 % فقط من الأسرة الخاصة بالرعاية .

ولفتت :" أي وفاة لمواطن مصري أو غير مصري من الوباء يؤثر علينا بالسلب وخاصة من الأطقم الطبية .

وقامت زايد بتعزية زملائها من الأطباء الذي تم فقدهم بسبب كورونا ء، مشيرة إلى ان عدد الأطباء الذي توفوا 115 طبيب في مستشفيات العزل ،

وطالبت زايد الجميع بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية، موضحة أن اللقاح يقلل فرصة إنتقال العدوى ولكن لا يمنعها