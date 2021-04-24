هالة زايد: 115 وفاة بين الأطباء فى مستشفيات العزل منذ بداية جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن زيادة إصابات كورونا فى مصر منتظمة وبسيطة، مطمئنة المواطنين بأن القدرة الاستيعابية قادرة على احتواء المرضى، لافتة إلى أن هناك قرار بتقليل دخول الحالات غير الحرجة للمستشفيات.





وأضافت زايد، خلال مؤتمر صحفى، اليوم السبت، أن ما أثير فى الفترة السابقة عن عدم وجود سعة سريرية فى بعض المحافظات عار عن الصحة، داعية إلى التوجه للمحافظات ومشاهدة ما يحدث على الواقع.

وأوضحت أن وفاة أى مواطن بكورونا شىء يؤثر نفسيا على الجميع، خصوصًا لو كان من أحد الأطقم الطبية، مقدمة التعازى فى ضحايا كورونا من الأطقم الطبية، مؤكدة أن عدد وفيات الأطباء فى مستشفيات العزل منذ بداية الجائحة بلغ 115 طبيبا.

وأكدت أن العدد المتداول بشأن وفاة 500 طبيب، هو رقم صحيح ولكنهم أطباء أخذوا العدوى من المجتمع، وليس فى مستشفيات عزل.