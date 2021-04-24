هالة زايد: 115 وفاة بين الأطباء فى مستشفيات العزل منذ بداية جائحة كورونا

وأضافت زايد، خلال مؤتمر صحفى، اليوم السبت، أن ما أثير فى الفترة السابقة عن عدم وجود سعة سريرية فى بعض المحافظات عار عن الصحة، داعية إلى التوجه للمحافظات ومشاهدة ما يحدث على الواقع.
وأوضحت أن وفاة أى مواطن بكورونا شىء يؤثر نفسيا على الجميع، خصوصًا لو كان من أحد الأطقم الطبية، مقدمة التعازى فى ضحايا كورونا من الأطقم الطبية، مؤكدة أن عدد وفيات الأطباء فى مستشفيات العزل منذ بداية الجائحة بلغ 115 طبيبا.
وأكدت أن العدد المتداول بشأن وفاة 500 طبيب، هو رقم صحيح ولكنهم أطباء أخذوا العدوى من المجتمع، وليس فى مستشفيات عزل.
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