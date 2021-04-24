وزيرة الصحة: صرف التعويضات لأسر أطباء العزل المتوفين بكورونا خلال أيام

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنها اجتمعت الأسبوع الماضى مع السفير الروسى لبحث بدء تصنيع لقاح سبوتنيك v، لافتة إلى تسجيل اللقاح فى هيئة الدواء، وهناك مصنع جديد بأكتوبر تابع لشركة فاكسيرا تم تأهيله ليكون جاهز لإنتاج لقاحات كورونا.





وأضافت زايد، خلال مؤتمر صحفى، اليوم السبت، أن الدولة تسعى لتصنيع اللقاحات، خصوصًا وأنها ستصبح بعد ذلك موسمية مع وجود تحورات فى الفيروس. وأوضحت أن الأطباء الذين توفوا فى مستشفيات العزل ستحصل أسرهم على التعويضات بحسب مواد صندوق المخاطر الطبية، مؤكدة أنه تم جمع مصادر التمويل، وخلال أيام سيتم صرف التعويضات بعد عقد أول مجلس إدارة للصندوق.

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