وزيرة الصحة تدعو الأطباء للحصول على لقاح كورونا: أمان ليك وللى حوليك

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الحكومة المصرية لم تدخر جهدا فى احترام وتقدير العطاء التاريخى للأطقم الطبية خلال جائحة كورونا، معلقة: "أنا محظوظة إنى فى يوم شهدت الملاحم اللى الزملاء بينسجوها فى كل محافظات مصر".





وأضافت زايد، خلال مؤتمر صحفى، اليوم السبت، أن بعض النقابات المهنية قامت بعمل وطنى بالتنسيق مع وزارة الصحة مثل نقابات التمريض والصيادلة والعلاج الطبيعى والأسنان، مقدمة لهم كل الشكر.

وعن اللقاحات قالت: "الأسبوع الماضى شهد اتفاقيتين فى وجود رئيس مجلس الوزراء بين شركتى فاكسيرا وسينوفاك، إحدى الاتفاقيتين تصنيع للقاح والأخرى لنقل تكنولوجيا التصنيع".

وأوضحت أنه بمجرد وصول الخبراء الصينيين سيتم إنتاج 40 مليون جرعة العام الحالى قابلة للزيادة سنويا لتلبية احتياجات مصر والدول الإفريقية، كما أن هناك اتفاقيات للحصول على 100 مليون جرعة.

موضحة أن أقل من 50% من الأطقم الطبية سجلوا للحصول على اللقاح، داعيه إياهم إلى التسجيل للحصول على اللقاح، خصوصًا وأن الصحة العالمية دعت إلى الحصول على أى لقاح فلم يعد الاختيار رفاهية كما قالت المنظمة "اعتبر نفسك محظوظ إن عندك لقاح".

داعية الأطباء للحصول على اللقاح، خصوصًا وأنها موجودة فى المستشفيات، قائلة: "أمان ليك وللى حوليك".