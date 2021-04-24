وأضافت زايد، خلال مؤتمر صحفى، اليوم السبت، أن بعض النقابات المهنية قامت بعمل وطنى بالتنسيق مع وزارة الصحة مثل نقابات التمريض والصيادلة والعلاج الطبيعى والأسنان، مقدمة لهم كل الشكر.
وعن اللقاحات قالت: "الأسبوع الماضى شهد اتفاقيتين فى وجود رئيس مجلس الوزراء بين شركتى فاكسيرا وسينوفاك، إحدى الاتفاقيتين تصنيع للقاح والأخرى لنقل تكنولوجيا التصنيع".
وأوضحت أنه بمجرد وصول الخبراء الصينيين سيتم إنتاج 40 مليون جرعة العام الحالى قابلة للزيادة سنويا لتلبية احتياجات مصر والدول الإفريقية، كما أن هناك اتفاقيات للحصول على 100 مليون جرعة.
موضحة أن أقل من 50% من الأطقم الطبية سجلوا للحصول على اللقاح، داعيه إياهم إلى التسجيل للحصول على اللقاح، خصوصًا وأن الصحة العالمية دعت إلى الحصول على أى لقاح فلم يعد الاختيار رفاهية كما قالت المنظمة "اعتبر نفسك محظوظ إن عندك لقاح".
داعية الأطباء للحصول على اللقاح، خصوصًا وأنها موجودة فى المستشفيات، قائلة: "أمان ليك وللى حوليك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الصحة تدعو الأطباء للحصول على لقاح كورونا: أمان ليك وللى حوليك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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