وزيرة الصحة: تنظيم قوافل للقاحات كورونا تجوب الأماكن لتشجيع المواطنين

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الدولة بمجرد وصول كميات من اللقاحات سيتم تنظيم قوافل للقاحات تجوب الأماكن التى توجد بها أماكن شعبية أو تجمعات، مضيفة: "التسجيل هايكون لايف وهياخد اللقاح".





وأضافت زايد، خلال مؤتمر صحفى، اليوم السبت، أن قوافل اللقاحات سيكون هدفها تشجيع المواطنين على اللحصول على اللقاح والوصول إلى أكثر عدد من المواطنين. عن التخوف من اللقاحات قالت: "كان موجود من البداية حتى فى الدول المتقدمة، لكن مع يقين المجتمع الطبى بأن اللقاحات مهمة وتصريحات منظمة الصحة العالمية أعطى ثقة فيها"، مضيفة: "موضوع اللقاحات هيطول معانا، وجميع اللقاحات آمنة، وما رصد من جلطات أقل مما يرصد فى المجتمع وهى من حالة لعشر حالات فى المليون".

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