عاجل.. المترو: عودة الحركة لطبيعتها بجميع الخطوط بعد السيطرة على حريق

جدة - نرمين السيد - أعلن مترو الأنفاق، اليوم السبت، انتظام حركة القطارات بالخط الأول من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان فى الاتجاهين بجميع المحطات وذلك بعد نشوب حريق نتيجة انفجار عربة أنابيب بوتوجاز بجوار سور المترو من الخارج بين محطتى دار السلام وحدائق المعادى، ما تسبب فى تصاعد الأدخنة بكثافة وحجب الرؤية على السائقين.





وتوقفت حركة القطارات بالاتجاهين فى المنطقة بين محطتى دار السلام وطرة البلد لمدة 30 دقيقة فقط للاطمئنان على حركة المسير، بحسب بيان للمترو. وأكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عودة وانتظام حركة قطارات الخط الأول بالكامل من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان فى الاتجاهين. وأوضحت أنه تم الدفع بعدد من القطارات فوارغ لامتصاص الزحام فى هذه المنطقة وعودة حركة القطارات بجميع المحطات بشكل طبيعى فى الاتجاهين. وشددت على أن حركة القطارات بالخط الأول والخطوط الثلاثة تعمل بشكل طبيعى وبكامل طاقتها.

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