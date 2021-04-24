وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيرته الليبية مستجدات الأوضاع فى بلادها

جدة - نرمين السيد - وصرح المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن الاتصال تطرق إلى سُبل تعزيز العلاقات الثنائية التى تجمع البلدين الشقيقين، فضلًا عن تبادل الرؤى تجاه مُستجدات الأوضاع فى ليبيا وجهود تنفيذ كامل مُخرجات الحوار السياسى الليبى وقرار مجلس الأمن ذى الصلة، وبما يضمن استقرار وازدهار ليبيا ورخاء شعبها الشقيق.

كما وجَّه وزير الخارجية الدعوة لنظيرته الليبية لزيارة مصر فى أقرب فرصة، وذلك فى إطار استمرار التشاور والتنسيق حيال تدعيم ركائز الاستقرار فى ليبيا، على ضوء العلاقات التاريخية المُمتدة بين البلدين، قبلت الوزيرة الدعوة على أن يتم تحديد موعدها فى وقت قريب.