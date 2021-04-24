جدة - نرمين السيد - وصرح المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن الاتصال تطرق إلى سُبل تعزيز العلاقات الثنائية التى تجمع البلدين الشقيقين، فضلًا عن تبادل الرؤى تجاه مُستجدات الأوضاع فى ليبيا وجهود تنفيذ كامل مُخرجات الحوار السياسى الليبى وقرار مجلس الأمن ذى الصلة، وبما يضمن استقرار وازدهار ليبيا ورخاء شعبها الشقيق.
كما وجَّه وزير الخارجية الدعوة لنظيرته الليبية لزيارة مصر فى أقرب فرصة، وذلك فى إطار استمرار التشاور والتنسيق حيال تدعيم ركائز الاستقرار فى ليبيا، على ضوء العلاقات التاريخية المُمتدة بين البلدين، قبلت الوزيرة الدعوة على أن يتم تحديد موعدها فى وقت قريب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيرته الليبية مستجدات الأوضاع فى بلادها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.