سعفان: وضع حلول عاجلة لتطوير فروع الجامعة العمالية بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - عقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اجتماعا لمجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية، تمهيدا لوضع الحلول العاجلة فيما يخص تطوير فروع الجامعة العمالية بالمحافظات، والجهات التى يمكن التعاون معها فى هذا الشأن.





فى مستهل اللقاء هنأ الوزير أعضاء مجلس الإدارة الحضور بحلول شهر رمضان الكريم، مشيراً إلى أنه التقى فى عدة اجتماعات مع بعض الجهات التى ترغب فى الاستثمار فى الجامعة لتطويرها، ووضع الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لتلك العملية، مع إعطاء مكتب استشارى مهمة وضع المواصفات والشروط اللازمة لتلك العملية ويقوم بتلقى عروض المستثمرين ويعد المقارنات ويختار أفضلها.

ووجه الوزير سرعة البدء فى تشغيل الفروع الجاهزة للتشغيل، ومنها فرع كفر الشيخ، وشعبة الفندقة بمدينة نصر، والمنصورة والإسكندرية، وذلك كونها لا تحتاج إلى مصروفات مالية كبيرة فى تجهيزها بالمعدات والأدوات، للبدء فى العمل بهذه الفروع فى شهر سبتمبر القادم، ويمكن من خلال إيراد التشغيل تمويل عملية تطوير باقى فروع الجامعة تباعا فى محافظات الجمهورية.

وشدد الوزير على ضرورة العمل على إعداد اللوائح المنظمة للعمل داخل الجامعة وفروعها قبل البدء فى تطوير الفروع فى سبتمبر القادم حتى يتم العمل وفق اللوائح المتفق عليها والمعتمدة، لتحديد أعمال العاملين بها، وتوفير الموارد المالية اللازمة للوفاء بالمصروفات والاحتياجات الثابتة.

وأكد الوزير ضرورة البدء فى مخاطبة الإنتاج الحربى ليكون المطور القائم بأعمال تطوير الفروع، وذلك بناء على التجربة التى تمت فيما بينه وبين الجامعة وأثبتت نجاحها، ليقوم بالأعمال المطلوبة من قبل وزارة التعليم العالى فى ملاحظاتها على تطوير الفروع، مع تقسيم العمل على مراحل زمنية ومكانية، أولها البدء فى تشغيل الأربعة فروع الجاهزة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالى.

وطلب الوزير مع أعضاء المجلس توصيف كل فرع من فروع الجامعة بالمحافظات مع تحديد أعداد موظفيها وتوصيف أدوارهم فى كل فرع من الفروع، مع تحديد رواتبهم والمهام الوظيفية التى يقومون بها، وابتكار أدوار جديدة لهم تساعد فى توفير الموارد اللازمة التى تحتاجها الجامعة.