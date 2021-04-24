قالت الدكتورة هالة_زايد وزيرة الصحة والسكان، أن شهر أبريل الجاري يشهد زيادة في عدد حالات الإصابة بكورونا، مقرونا بالأعياد والمناسبات الدينية للمسلمين والمسحيين، مضيفة أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا تشهد زيادة 10% في الإصابات و7% من الوفيات عن الموجتين الأولى والثانية، مشيرة إلى أنه تم تخصيص 50% من المستشفيات لعلاج كورونا ويوجد سعة سريرية بنسبة 47%.
وأكدت الوزيرة- خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت لاستعراض الوضع الوبائي لفيروس كورونا - أن ١١٥ طبيبا فقط على مدار سنة و٤ أشهر فقط هم من فقدوا حياتهم نتيجة عملهم في مستشفيات عزل وإصابتهم بفيروس كورونا نتيجة العمل وليس ٥٠٠ كما يتردد، لافتة إلى أن باقي الأطباء ممن فقدوا حياتهم أخذوا عدوى الفيروس من المجتمع الذي يعيشون فيه.
وأضافت أن ٥٠ % فقط من الأطقم الطبية هم من سجلوا لتلقي لقاح فيروس كورونا، لافتة إلى عزوف بعض الأطباء والناس عن تلقي اللقاح بالرغم من إصدار منظمة الصحة العالمية بيانا تطالب فيه بتلقى أي لقاح متوافر.
وأوضحت أن الخط الساخن للعزل المنزلي 14440 وكذلك الخط الساخن 105 يستقبل كل الاستفسارات حول العزل المنزلي والانتقال للمستشفيات حال الإصابة بكورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الصحة: شهر أبريل يشهد زيادة في أعداد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.