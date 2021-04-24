وزيرة الصحة: شهر أبريل يشهد زيادة في أعداد كورونا

قالت الدكتورة هالة_زايد وزيرة الصحة والسكان، أن شهر أبريل الجاري يشهد زيادة في عدد حالات الإصابة بكورونا، مقرونا بالأعياد والمناسبات الدينية للمسلمين والمسحيين، مضيفة أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا تشهد زيادة 10% في الإصابات و7% من الوفيات عن الموجتين الأولى والثانية، مشيرة إلى أنه تم تخصيص 50% من المستشفيات لعلاج كورونا ويوجد سعة سريرية بنسبة 47%.

وأكدت الوزيرة- خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت لاستعراض الوضع الوبائي لفيروس كورونا - أن ١١٥ طبيبا فقط على مدار سنة و٤ أشهر فقط هم من فقدوا حياتهم نتيجة عملهم في مستشفيات عزل وإصابتهم بفيروس كورونا نتيجة العمل وليس ٥٠٠ كما يتردد، لافتة إلى أن باقي الأطباء ممن فقدوا حياتهم أخذوا عدوى الفيروس من المجتمع الذي يعيشون فيه.

وأضافت أن ٥٠ % فقط من الأطقم الطبية هم من سجلوا لتلقي لقاح فيروس كورونا، لافتة إلى عزوف بعض الأطباء والناس عن تلقي اللقاح بالرغم من إصدار منظمة الصحة العالمية بيانا تطالب فيه بتلقى أي لقاح متوافر.

وأوضحت أن الخط الساخن للعزل المنزلي 14440 وكذلك الخط الساخن 105 يستقبل كل الاستفسارات حول العزل المنزلي والانتقال للمستشفيات حال الإصابة بكورونا.