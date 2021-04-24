مترو الأنفاق : يعلن انتظام حركة القطارات بالخط الأول فى الإتجاهين بجميع...

اعلن مترو الأنفاق انتظام حركة القطارات بالخط الأول فى الإتجاهين بجميع المحطات وذلك بعد نشوب حريق نتيجة إنفجار عربة أنابيب بوتوجاز بجوار سور المترو من الخارج بين محطتى دار السلام و حدائق المعادى مما تسبب فى تصاعد الأدخنه بكثافة وحجب الرؤية على السائقين مما أدى إلى توقف حركة القطارات بالإتجاهين فى المنطقة بين محطتى دار السلام و طرة البلد لمدة ٣٠ دقيقة فقط للاطمئنان على حركة المسير و تسيير حركة القطارات بشكل طبيعي.

الخطوط الثلاثة تعمل بكامل طاقتهما ولا يوجد أى أعطال .

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن عودة وإنتظام حركة قطارات الخط الأول بالكامل من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان فى الإتجاهين بعد حدوث حريق هائل خارج سور المترو فى المنطقة بين محطتى دار السلام و حدائق المعادى مما أدى إلى تصاعد الأدخنة بشكل كثيف و حجب الرؤية على السائقين مما أدى إلى توقف حركة القطارات بالخط الأول فى المنطقة بين محطتى دار السلام وطرة البلد فى الاتجاهين لمدة ٣٠ دقيقة فقط حتى تم الاطمئنان على حركة المسير وتم الدفع بعدد من القطارات فوارغ لامتصاص الزحام فى هذه المنطقة وعودة حركة القطارات بجميع المحطات بشكل طبيعى بالاتجاهين .

مؤكدين أن حركة القطارات بالخط الأول والخطوط الثلاثة تعمل بشكل طبيعى وبكامل طاقتها .