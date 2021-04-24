وفاة الطيار أشرف أبو اليسر بعد أسابيع من تعويضه بـ6 ملايين جنيه من محمد رمضان

توفى قبل قليل، الطيار أشرف أبو اليسر، بعد احتجازه في الرعاية المركزة داخل إحدى المستشفيات منذ فترة تتجاوز الشهر بعد تدهور حالته الصحية، والطيار أشرف أبو اليسر، هو صاحب أزمة الفنان محمد رمضان، والتي فصل على إثرها.

ويأتي هذا بعد أسابيع قليلة من قضاء المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التى لحقت به، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، ورفض الدعوى الفرعية.