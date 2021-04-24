/628364/وزيرة-الصحة-الكافيات-والمقاهى-تسببت-فى-تفشي-كورونا-ولابد-من-الغلق

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن هناك زيادة ملحوظة فى أعداد المصابين خلال شهر أبريل، خاصة بعد وجود العديد من الاحتفالات والمناسبات، مشيرة إلى أن اصحاب الامراض المزمنة لابد الالتزام بالاجراءات الاحترازية وسرعة التوجه إلى المستشفيات، فور الإحساس بالإصابة، لأن التأخر فى الذهاب إلى العزل يؤدي إلى تدهور الحالة.

وزيرة الصحة تحدد رقم للخط الساخن

كما أشارت وزيرة الصحة إلى الخط الساخن رقم «14440» لتقديم الاستشارات الطبية والمتابعة لأصحاب العزل المنزلي مع امكانية توفير العلاج مجانا لغير القادرين.

وزيرة الصحة: تكدس المواطنين فى الكافيهات سبب فى زيادة أعداد المصابين

كما أرجعت وزيرة الصحة، هالة زايد، نسبة الزيادة أيضًا إلى تكدس المواطنين فى الكافيهات والمطاعم، مؤكدة على مسئوليتهم المجتمعية فى الحفاظ على صحة المواطنين من خلال تطبيق الاجراءات الاحترازية ، مشددة على تراخيهم فى الالتزام بالاجراءت الاحترازية.

كما ناشدت وزارة الداخلية غلق الكافيهات والمؤسسات غير ملتزمة بالاجراء الاحترازية، مشيرة إلى ان مصر من الدول التي لم تطبق الغلق الكامل ، على الرغم من ان الدول المتقدمة اعلنت اغلاقها الكامل.

ولفت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إلى أن العالم يشهد أرقام قياسية حتي فى الدولة المتقدمة، حيث تشهد الإصابات وتيرة مرتفعة، مع زيادة 10 فى المائة إصابات و7 فى المائة وفيات، مشيرة إلى أن مصر أعدادها منخفضة بالنسبة لدول أخرى، مما ترتب عليه عودة السياحة المصرية الروسية.

ولفتت هالة زايد إلى ان الزيادة فى حالات كورونا بسيطة مقارنة بالسابق، ومازالت القدرة الاستيعابية متوفرة حيث تعمل الوزارة بنسبة 50 فى المائة من الأسرة ، وقد أكدت إنها قررت تقليل استقبال الحالات بالنسبة للعزل المنزل.

وأكدت هالة زايد، وزيرة الصحة، على أن الأخبار المتداولة من عدم وجود «أسرة» فى بعض المحافظات عار من الصحة تماما، حيث تتوفر آسرة للمصابين، مشيرة إلى تفقدها بعض مستشفيات الصعيد حيث وجدت المسترلزمات متوفرة.