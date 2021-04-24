/628368/حريق-هائل-بدار-السلام-بعد-إنفجار-عربة-أنابيب-فيديو-وصور

اندلع حريق هائل فى منطقة دار السلام، بالقاهرة بعد انفجار عربة محملة بالأنابيب، بالقرب من محطة مترو الأنفاق، مما تسبب فى تعطل حركة النقل باتجاه المرج لفترة من الوقت.

حريق هائل بمطنقة دار السلام

وكانت النجدة بالقاهرة قد تلقت، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل جراج بالقرب من محطة مترو دار السلام، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمكان الحريق للسيطرة على الحريق.

الحماية المدنية تدفع بـ 3 سيارات للإطفاء

كما دفعت قوات الحماية بــ3 سيارات إطفاء وفرضت كردونا أمنيا لمحاصرة النيران لإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاروة .

ووفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء، فإنه قد جرى الآن انتظام حركة القطارات بالخط الأول من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان فى الإتجاهين بجميع المحطات، وذلك بعد نشوب حريق نتيجة إنفجار عربة أنابيب بوتوجاز بجوار سور المترو من الخارج بين محطتى دار السلام و حدائق المعادى، مما تسبب فى تصاعد الأدخنه بكثافة وحجب الرؤية على السائقين مما أدى إلى توقف حركة القطارات بالإتجاهين فى المنطقة بين محطتى دار السلام و طرة البلد لمدة ٣٠ دقيقة فقط للاطمئنان على حركة المسير و تسيير حركة القطارات بشكل طبيعي.

هذا وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن عودة وإنتظام حركة قطارات الخط الأول بالكامل من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان فى الإتجاهين بعد حدوث حريق هائل خارج سور المترو فى المنطقة بين محطتى دار السلام و حدائق المعادى مما أدى إلى تصاعد الأدخنة بشكل كثيف و حجب الرؤية على السائقين مما أدى إلى توقف حركة القطارات بالخط الأول فى المنطقة بين محطتى دار السلام وطرة البلد فى الاتجاهين لمدة ٣٠ دقيقة فقط حتى تم الاطمئنان على حركة المسير وتم الدفع بعدد من القطارات فوارغ لامتصاص الزحام فى هذه المنطقة وعودة حركة القطارات بجميع المحطات بشكل طبيعى بالاتجاهين .