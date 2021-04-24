/628358/شوقي-غريب-يعلن-موعد-المعسكر-الختامي-قبل-السفر-إلي-اليابان

وأعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي تحديد موعد بداية المعكر الختامي من أجل التجهيز للبطولة الأوليمبية، والذي جاء في 5 يوليو المقبل.

وكان شوقي غريب إجتمع مع اللجنة الثلاثية بقيادة أحمد مجاهد من أجل التجهيز للمعسكر القادم الخاص بدورة الألعاب الأوليمبية، وطلب توفير كافة الإحتياجات التي يحتاجها المنتخب، وأخذ وعدا بتنفي هذا الأمر خلال الفترة القادمة.

أول تعليق من شوقي غريب بعد نتيجة قرعة أوليمبياد طوكيو

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، في مداخة هاتفية مع سيف زاهر، اليوم علي برنامج "ملعب اون تايم" ، معلق علي نتيجة قرعة بطولة أوليمبياد طوكيو وموقف المنتخب الأوليمبي في مجموعتها.

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، في مداخة هاتفية مع سيف زاهر، اليوم علي برنامج "ملعب اون تايم" ، معلق علي نتيجة قرعة بطولة أوليمبياد طوكيو وموقف المنتخب الأوليمبي في مجموعتها.

قال: " احنا بنلعب في مستويات عالية، واحنا معانا بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية ووصيف بطل آسيا واحنا أبطال أفريقيا ونلعب في مثل هذه المستويات".

وأضاف: "سنلعب مباريات ودية قوية بس وضعنا شرط أن يكونوا تأهلوا حتى تكون المباريات في نفس المستويات التي سنلعب ضده، واتفقنا مع اتحاد الكرة على خوض مباريات ودية في الفترة المقبلة".

وأختتم: " لم نستقر على أي أسماء، وليفربول ردوا علينا إنهم ينتظرون القرعة ومواعيد المباريات للرد على طلب المنتخب الأولمبى وهو ما حدث بأننا أرسلنا اليوم كل التفاصيل منتظرين رد النادى الإنجليزى ".

ومن المفترض أن تقام التصفيات في الصيف الماضي، ولكن بسبب الكورونا تم تأجيلها، حيث تنطلق أولمبياد طوكيو يوم 23 يوليو وتنتهي في 8 أغسطس، على أن يتم تقسيم المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات، يتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الثمانية مباشرة.

شوقي غريب

وقد استطاعت ونجح المنتخب المصري الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب المدير الفني في التأهل لدور الألعاب الأوليمبية بطوكيو في الصيف المقبل، وذلك بعدما توج بطلا لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عام التي أقيمت في مصر خلال عام 2019، حيث نجحت مصر في تحقيق الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، بعد التمديد للأشواط الإضافية، وسجل كريم العراقي ورمضان صبحي ثنائية الفراعنة في هذه المباراة.