/628366/شوط-الفرص-الضائعة-ليفربول-يكتفي-بهدف-صلاح-أمام-نيوكاسل

انتهى الشوط الأول بين ليفربول ونيوكاسل بتقدم الريدز بهدف نظيف، جاء عن طريق محمد صلاح مع مطلع الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

جاء الشوط الأول سريعا وأضاع لاعبو ليفربول أهداف عديدة كان أبرزها فرص محققة عن طريق محمد صلاح وساديو ماني.

وعلى الجانب الآخر تمكن أليسون بيكر الحفاظ على نظافة شباك فريقة، والتصدي للهجمات الخطيرة من جانب لاعبي نيوكاسل عن طريق المرتدات السريعة.

أول الفرص المحققة لفريق ليفربول كان قبل نهاية الشوط الأول ومع مطلع الدقيقة 40 وأرسل روبرتو فيرمينو كرة طولية إلى محمد صلاح المنفرد بالمرمى ولكن تصطدم الكرة بجسد دوبروفكا حارس نيوكاسل ويمنعة من تسجيل الهدف الثاني.

وجاء صلاح بعد ذلك بدقيقتين، وأرسل انفراد بالمرمى لساديو ماني، ولكن لم يحسن التصرف مع الكرة ويفشل في تسجيل الهدف الثاني بطريقة غريبة للغاية.

وبعد تسجيل محمد صلاح الهدف رقم 20 هدف الموسم مع فريق ليفربول أصبح أول لاعب في تاريخ الريدز يتمكن من تسجيل 20 هدفا خلال 3 مواسم مختلفة.

وسجل النجم المصري في الموسم الأول مع الريدز 32 هدفا، ثم أحرز 22 هدفا في الموسم الثاني، وهذا الموسم وصل للهدف رقم 20 ويتبقى 5 مباريات حتى نهاية البطولة الإنجليزية.

رقم قياسي جديد ينتظر «محمد صلاح» قبل مواجهة نيوكاسل اليوم

يلعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ظهر اليوم مع فريق أمام نيوكاسل يونايتد ضمن مباريات الجولة الـ 33 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل النجم المصري المباراة وهو في المركز الثاني في صدارة الهدافين، حيث يمتلك 19 هدفا حتى الأن ويبتعد بفارق هدفين عن هاري كين صاحب الصدارة برصيد 21 هدفا.

ويبدو أن الفرعون المصري على موعد مع التاريخ خلال لقاء اليوم، حيث يريد تسجيل هدفا واحد للإنفراد برقم تاريخي لم يحققة أي لاعب في تاريخ ليفربول منذ تأسيسة وحتى الأن.

ليفربول ونيوكاسل

وفي حال تسجيل محمد صلاح لهدف واحد فقط اليوم في سباك نيوكاسل سيصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول الإنجليزي الذي يستطيع تسجيل 20 هدفا أو أكثر خلال 3 مواسم متتالية ببطولة الدوري.

وكان صلاح تمكن من تسجيل 44 هدفا خلال موسمة الأول مع الريدز وسجل 22 آخرين خلال موسمي 2019 و 2020، ويحتاج لتسجيل هدف واحد لكسر هذا الرقم.