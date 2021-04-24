/628367/محمد-صلاح-يواصل-تألقه-ويحقق-عدة-أرقام-قياسية-تفاصيل

تمكن محمد صلاح تسجيل الهدف الأول خلال لقاء فريق ليفربول ونيوكاسل والذي يقام حاليا ضمن مباريات الجولة رقم 33 لبطولة الدوري الإنجليزي، حيث أصبح الوصيف في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفاً. ليأتى وصيفا خلف هاري كين، نجم توتنهام الذى ينفرد بالصدارة برصيد 21 هدفا.

ويحتل البرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا، بفارق هدف عن هيونج مين سون صاحب المركز الرابع برصيد 15 هدفا، بعد تسجيله في شباك ساوثهامبتون.

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ويتقاسم لاعبان المركز الخامس في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 14 هدفا، وهما الإنجليزي دومينيك كالفيرت-لوين مهاجم إيفرتون، والإنجليزي باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد

ويتواجد الفرنسي ألكسندر لاكازيت، مهاجم فريق آرسنال، فى المركز السابع بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الريدز أن يسجل 20 هدف وعديد في 3 مواسم، وذلك بعد أن أستطاع أن يسجل 32 و22 هدفا فى موسمى 2017 - 2018 و 2018 - 2019، بينما في و في قت سابق كان روبى فاولر ولويس سواريز اللاعبان الوحيدان فى تاريخ ليفربول بالدوري الإنجليزي يسجلان 20 هدفا أو أكثر خلال موسمين.

ويسعي محمد صلاح اللاعب الدولي في تحقيق أكبر عدد من الأهداف خلال هذا الموسم.

ويعتمد يورجن كلوب اليوم على تشكيل ناري خاصة في الخط الهجومي، من أجل تحقيق نقاط المباراة الثلاثة الهامة، والإقتراب من المركز الرابع.

وعاد محمد صلاح إلي التشكيلة الرسمية بعد المشاركة بديلا خلال المباراة الماضية أمام ليدز يونايتد، ويتواجد بجوارة جوتا، وماني، وفيرمينو.

وفيما يلي تشكيلة ليفربول الرسمية للمباراة:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألمسندر أرنولد، فابينهو، أوزان كاباك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، جيني فينالدوم، ديجو جوتا.

خط الهوج: محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو.

وحسم ليفربول الإنجليزي صفقة الفرنسي إبراهيما كوناتي صاحب الواحد والعشرون عام، قادم من صفوف لايبزيج الألماني بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم مع فريق الريدز.