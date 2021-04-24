صور.. حى المنتزه ثان: حريق عقار المندرة بسبب القمامة

جدة - نرمين السيد - وكانت غرفة عمليات حى المنتزه ثان تلقت بلاغا، مساء أمس، يفيد نشوب حريق بأحد العقارات بشارع النبوى المهندس بمنطقة المندرة القبلية، وانتقل مسئولى الحى وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار مكون من طابق أرضى و3 طوابق علوية، بناء قديم، وغير مأهول بالسكان.

ورجحت المعاينة نشوب الحريق بسبب وجود تجمعات للقمامة والمخلفات بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه ما أدى لاشتعال النيران.

وجرت السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون أى خسائر أو إصابات، وتحرر المحضر اللازم.