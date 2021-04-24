بيت العرب توجه التهنئة للشعب المصرى فى عيد تحرير سيناء

جدة - نرمين السيد - وجهت الدكتورة هند جاد رئيس مؤسسة بيت العرب، التهنئة للشعب المصرى بمناسبة عيد تحرير سيناء، الذى يحل غداً، الأحد 25 أبريل، قائلة إنه أحد أيام العزة والكرامة والعظمة المصرية.





وأضافت: "الاحتفال بهذا العيد يأتى هذا العام فى أجواء رائعة، إذ يحل فى رمضان، كما أنه يأتى بعد أيام قلائل من ذكرى العاشر من رمضان، وهو يوم آخر سطر فيه المصريون ملحمة الصمود حتى اجتازوا خط بارليف، وحطموا أسطورة العدو الذى لا يُقهر". وأضافت: "جيشنا العظيم لا يعتدى على أحد، لكنه موجود ليدافع عن أرضنا ومقدراتنا، لم يترك حبة رمل فى سيناء إلا واستعادها، بعد أن روت دماء أبنائه الطاهرة تلك الرمال".

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